Dengi Dengine 1.bölüm Fragmanı
58 dakika önce
Mert, Gökçe ve Bora, arkadaşları Toprak'ı elim bir trafik kazasında kaybederler.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:01
Mert, Gökçe
ve Bora
, arkadaşları Toprak'ı elim bir trafik kazasında kaybederler. Bir rock festivalinde sahneye çıkmak isteyen Toprak'ın hayalini gerçekleştirmek için, babası Seyfi ile beraber çalışmaya başlarlar. Para kazanmaları ve çekecekleri kliple festivale kabul edilmeleri gerekmektedir. İş arama serüvenleri, Niyazi'nin odasında son bulur. Niyazi'nin teklifiyle mahalle muhtarının yanına gider ve kendilerini bir anda ramazan davulcusu olarak bulurlar.
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