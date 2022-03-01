Deniz astsubay, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi - Son Dakika
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Deniz astsubay, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi

01.03.2022 19:45
Deniz astsubay, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Deniz Astsubay Ömer Faruk Özdemir, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Deniz Astsubay Ömer Faruk Özdemir, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi.

Belediyenin nikah memurluğundaki törende, Muğla'nın Marmaris ilçesinde görevli Özdemir ile Gamze Kiraz'ın nikahını, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt kıydı.

Çiftin ailesi ve yakınlarının katıldığı tören sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Çifti tebrik eden Bozkurt, nikahın ardından yaptığı açıklamada, "Genç kardeşlerimin mutluluğuna ortak olduk. Gamze ve Ömer Faruk çiftimize sıcacık bir yuva, ailelerimize nice mürüvvetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özdemir de askeri üniformayla nikahının kıyılması hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Deniz astsubay, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi
Deniz astsubay, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi
Deniz astsubay, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi
Deniz astsubay, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi

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Faruk Özdemir, Karahisar, Astsubay, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deniz astsubay, nikah töreninde damatlık yerine üniformasını giydi - Son Dakika


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