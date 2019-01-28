Son Dakika Haberleri: Deniz Çakır Hakkında Takipsizlik Kararı (1)

Deniz Çakır Hakkında Takipsizlik Kararı (1)

4 dakika önce

Özden ATİK / İSTANBUL DHA - OYUNCU Deniz Çakır hakkında yürütülen soruşturmada "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verildi.

Deniz Çakır Hakkında Takipsizlik Kararı (1), System.String[]
Özden ATİK/  İSTANBUL DHA - OYUNCU Deniz Çakır hakkında yürütülen soruşturmada  "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verildi. "Hakaret" suçundan ise soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:16 Kaynak: DHA

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