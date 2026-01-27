Deniz Feneri Gazze'de Yardımlara Devam Ediyor

Deniz Feneri Derneği, sıcak yemek, içme suyu ve kumanya dağıtımı gibi birçok faaliyetiyle Gazze'de yardımlarına devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze'nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde konuşlanmış 550 kişilik gönüllü ve uzman saha ekibiyle insani yardım çalışmaları sürdürülüyor. Bunlara ek olarak olası enkaz, bombardıman ve afet senaryolarına karşı 60 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibi bölgede aktif görev yapıyor.

Kriz yönetimi, diplomasi ve saha koordinasyonu gerektiren insani yardım yürütme çalışmalarında, İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle, Gazze içindeki tedarik zincirleri kullanılarak yerel satın alma yoluyla gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri doğrudan halka ulaştırılıyor. Bu yöntem hem yardım sürekliliğini sağlıyor hem de yerel ekonomiye sınırlı da olsa nefes aldırıyor.

Türkiye'den hazırlanan yardımların Gazze'ye ulaştırılması için de diplomatik girişimler, uluslararası STK işbirlikleri ve çok katmanlı lojistik planlamalar eş zamanlı yürütülüyor.

Gazze'de 7 Aralık 2023'ten 25 Ocak 2026'ya kadar 16 aşevi aracılığıyla 5 milyon 350 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldı. Günlük ortalama 35 bin 500 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Ramazan döneminde 2 bin 522 sahur ve iftar paketi ihtiyaç sahiplerine gönderilirken, 4 aktif su kuyusu, tankerlerle 2 milyon 485 bin kişiye içme suyu, toplam 1040 çadır tedariki, 350 çadırın doğrudan ailelere ulaştırılması, kuzey ve güney Gazze'de iki kamp alanı kurulumu ve 34 çadır okul gibi yardımlarda bulunuldu.

Öğrencilere günlük sıcak yemek, kırtasiye, kıyafet ve psikososyal destek sağlandı.

El Vefa Hastanesi işbirliğiyle aylık 5 binden fazla hastaya sağlık hizmeti verilirken, mobil sağlık ekipleriyle aylık 1000 kişiye sahada tedavi uygulandı.

Toplam 100 tır insani yardım, 15 tır gıda kolisi, 7 tır un, 2 tır hijyen paketi, 1500 çocuğa giyim desteği, 3 bin 700 kişiye zekat, fitre ve fidye, 1000 aileye bayram yardımı ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, ateşkes söylemlerinin sahadaki gerçekliği değiştirmediğini, uluslararası kamuoyunun ilgisinin azalmasıyla yardımların da ciddi biçimde düştüğünü belirtti.

Gazze'de yaşam mücadelesinin tüm ağırlığıyla sürdüğünü kaydeden Cengiz, "Gazze'nin büyük bir bölümü günde tek öğünle hayatta kalmaya çalışıyor. Kapılar açılsa, Türkiye sivil toplum kapasitesiyle Gazze'nin gıda ihtiyacını çok kısa sürede karşılayabilir. Sorun imkan değil, erişimdir. Gazze bugün yalnızca bir kriz alanı değil, küresel vicdanın sınandığı bir merkez haline gelmiş durumda." değerlendirmesini yaptı.

Cengiz, bölgede çadır kuracak alanların tükendiğine, elektrik, yakıt ve temiz suyun sınırlı olduğuna, çocukların temel gıdaya erişmekte zorlandığına ve ailelerin yıkılmış binaların gölgesinde hayatta kalmaya çalıştığına dikkati çekti.