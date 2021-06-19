Deniz kaplumbağalarının yumurta bırakacağı Alata Sahili'nde inceleme - Son Dakika

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağalarının yumurta bırakacağı Alata Sahili'nde incelemede bulundu.

Ergene, incelemenin ardından gazetecilere, yaklaşık 20 yıl önce Alata Sahili'nde başlattıkları çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını söyledi.

Yeni üreme sezonunun başladığını ve bunun ekim sonuna kadar süreceğini dile getiren Ergene, gelecek için umutlu olduklarını belirtti.

Ergene, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü kumsallarına "caretta caretta" ve "chelonia mydas" türü deniz kaplumbağalarının üremek üzere çıktığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl için ilk tespitlerimize göre Alata kumsalında 100'e yakın yuva var ancak dönem sonu, yani eylül ayına doğru kaç çıkış yapıldığını net olarak öğreneceğiz. Deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik vatandaşımızda farkındalık oluşmaya, okullarda eğitimler verilmeye başlandı. Bu da gelecek adına bizleri umutlu kılıyor çünkü 20 yıl önce başladığımız eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızın artık meyvesini almaya başladık. Deniz kaplumbağası denilince vatandaş bu canlının neslinin tükenmekte olduğunu ve kesin korunması gerektiğini artık biliyor."