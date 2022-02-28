Deniz kenarındaki kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika
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Deniz kenarındaki kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu

28.02.2022 13:26

Deniz kenarındaki kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber olduARTVİN Artvin'in Arhavi ilçesinde deniz kenarında bulunan kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu.

Deniz kenarındaki kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu

ARTVİN Artvin'in Arhavi ilçesinde deniz kenarında bulunan kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu.

İlçeye bağlı Musazade mahallesi Liman mevkide sokak köpeği kayalıklar arasında yavruladı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine çok sayıda gönüllü hayvan sever bölgeye gitti. Kayalıklar arasında bulunan 12 yavru denizden dalgaların gelme ihtimaline karşı yavruları taşımaya karar verdi.

Kayalıklar içinde dar geçitte giren bir vatandaş yavruları tek tek çıkartmayı başardı. 12 yavruda sağ salim bulundukları yerden çıkartılarak güvenli bölgede annelerinin yanına alındı.

Deniz kenarındaki kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu
Deniz kenarındaki kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu
Deniz kenarındaki kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu

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Artvin, Arhavi, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deniz kenarındaki kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika


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