Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal, Libya'da - Son Dakika

Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal, Libya'da

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Libya ziyareti kapsamında Genelkurmay Başkanı Muhammed eş-Şerif ile görüştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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