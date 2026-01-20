Deniz Tüzüner: Sürdürülebilirlik Yatırımların Kalbinde - Son Dakika
Deniz Tüzüner: Sürdürülebilirlik Yatırımların Kalbinde

20.01.2026 14:49
Deniz Tüzüner, Abu Dhabi'deki sürdürülebilirlik zirvesinde küresel iş birliklerini vurguladı.

DREAMLAND Kurucusu ve CEO'su Deniz Tüzüner, Abu Dhabi'de düzenlenen Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) kapsamında görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Tüzüner, "Sürdürülebilirlik artık yatırım kararlarının merkezinde yer alıyor. Farklı ülkelerden liderlerle yapılan temaslar, ortak değer üretimi açısından önemli bir zemin oluşturuyor. Bu platformlarda geliştirilen diyaloglar, uzun vadeli ve kalıcı yatırımların önünü açıyor" dedi.

Abu Dhabi'de düzenlenen Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) kapsamında görüşmeler gerçekleştiren Dreamland Kurucusu ve CEO'su Deniz Tüzüner'in, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de bir araya geldiği belirtildi. Etkinlik boyunca iklim finansmanı, yeşil fon mekanizmaları ve uzun vadeli yatırım stratejileri ele alınırken; uluslararası katılımcı profili, sürdürülebilir kalkınmanın artık bölgesel değil küresel bir öncelik haline geldiğini ortaya koydu.

Tüzüner değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Sürdürülebilirlik artık yatırım kararlarının merkezinde yer alıyor. Sürdürülebilirlik ve iklim finansmanı artık yalnızca çevresel bir başlık değil, yatırım stratejilerinin temel unsuru haline geliyor. Farklı ülkelerden liderlerle yapılan temaslar, ortak değer üretimi açısından önemli bir zemin oluşturuyor. Bu platformlarda geliştirilen diyaloglar, uzun vadeli ve kalıcı yatırımların önünü açıyor."

'SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR KÜRESEL İŞ BİRLİKLERİ İLE BÜYÜYECEK'

Uluslararası zirvelerde öne çıkan başlıklar arasında sürdürülebilir finansman modelleri ve stratejik yatırım alanları bulunuyor. Küresel ölçekte artan iklim odaklı fonlar, özel sektör yatırımlarının yönünü yeniden şekillendirirken; çok taraflı iş birlikleri risk paylaşımı ve uzun vadeli değer yaratımı açısından önemli fırsatlar sunuyor. Bu yaklaşım, yatırım kararlarının yalnızca finansal getiri değil, çevresel ve toplumsal etki ekseninde de değerlendirilmesini mümkün kılıyor.

Dreamland'in sürdürülebilirlik ve stratejik yatırım odağını her geçen gün daha da güçlendirdiğini ifade eden Tüzüner, şirketin hem yurtiçi hem de yurt dışı yatırım ağını bu doğrultuda geliştirmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

'KÜRESEL PLATFORMLARDA DAHA ETKİN BİR ROL ÜSTLENECEĞİZ'

Tüzüner, "2014 yılında kurulan Dreamland, gayrimenkul yatırım ve geliştirme alanında sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla öne çıkıyor. Şirket, yurt içi ve yurt dışındaki yatırım faaliyetlerinde uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor. Bu kapsamda uluslararası platformlarda daha görünür bir rol üstlenmeye hazırlanıyor" diye konuştu.

Tüzüner, Dreamland'in gelecek dönem hedeflerine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dreamland olarak yatırımları yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da gözeterek kurguluyoruz. Uluslararası temaslar sayesinde farklı pazarlarda stratejik iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik perspektifimizi küresel platformlarda daha güçlü bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

