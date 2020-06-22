Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Adana'nın Karataş ilçesinde "Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarısının yazılı olduğu tabelanın bulunduğu yerde denize giren ve kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Olayda iki kardeşi sağ kurtulurken, baba ölü olarak bulunmuştu

ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinde "Boğulma tehlikesi. Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" tabelasının bulunduğu yerde dün denize giren ve kaybolan çocuğun cansız bedeni bu sabah bulundu.

Alınan bilgiye göre, Habib Karayiğit, Babalar Günü dolayısıyla çocuklarıyla birlikte Karataş ilçesindeki dün Orman Plajına gitti. Karataş Belediyesinin "Boğulma tehlikesi. Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarısının yazılı olduğu tabelanın bulunduğu yerde çocuklar denize girdi. Dalgakıran yapılan bölgede yüzmeye çalışan çocuklar boğulma tehlikesi geçirince baba Habib Karayiğit çocuklarını kurtarmak istedi. Ancak baba da boğulma tehlikesi yaşayınca plajdaki vatandaşlar baba ile çocuklarını kurtarmak için denize girdi.

Celal Koğa adlı vatandaş, çevredekilerin de yardımı ile boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan ikisini kıyıya çıkarmayı başardı. Denizde kendinden geçen baba da, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Habib Karayiğit'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Karayiğit'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Bu arada, olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde kaybolan Ali Ercan Karayiğit'i arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda sahil güvenlik dalgıçları çocuğu bu sabah saat 06.30 sıralarında bulundu. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Baba ve oğlunun cenazesi yeni tip korona virüs testi yapıldıktan sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi.