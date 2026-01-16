Denizde Yüzen Yaban Domuzu Görüntülendi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde denizde yüzen yaban domuzu, teknesiyle açılan İlkcan Uzun tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Ayvalık ilçesine bağlı Sefa-Çamlık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde teknesi ile açılan İlkcan Uzun denizde yüzen yaban domuzu gördü. Uzun, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Denize düştüğü tahmin edilen yaban domuzu, bir süre sonra gözden kayboldu.
