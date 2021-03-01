Gecenin karanlığında denize atlayan alkollü kadın ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika

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Saat 23.30 sıralarında Ayvalık ile Cunda Adası'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Gönül Yolu Köprüsü'nün kenarında isminin 'Oksana' olduğu öğrenilen alkollü bir kadın kendini köprüden suya attı. İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İNATLA DENİZDEN ÇIKMADI

Hava sıcaklığının 2 derece hissedildiği gecede inatla denizden çıkmayan ve olay yerine gelen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekiplerinin de ikna edemediği kadın, gecenin karanlığından da yararlanarak kıyıdan açılıp gözden kayboldu.

Polis ekiplerinden birinin tulum giyip, denize girerek aramaya başladığı kadın için, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçirdi. Ayvalık Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı arama kurtarma çalışmaları bir buçuk saati aşkın bir süre devam etti.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Gergin anların yaşandığı olay saatlerce dondurucu suyun içinde yüzen kadının Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunarak, güçlükle karaya çıkartılmasıyla sona erdi.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Ambulansa bindirilirken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da saldıran alkollü yabancı uyruklu kadın Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak hipodermi riskine karşı kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.