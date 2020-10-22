Denize düşen şahsa korona virüs nedeniyle el uzatmadılar - Son Dakika

Kadıköy sahilde deniz kenarında oturan Şenol Kuş ayağı kaydığı esnada dengesini kaybederek denize düştü. Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahsı gören vatandaşlar itfaiye, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

YARDIM ELİ UZATILMADI

Denize düşen Kuş, hareketsiz bir halde beklemeye başladı. Ancak hiçbir vatandaş talihsiz adama yardım eli uzatmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri denizdeki adamı gemi halatına sararak vatandaşların da yardımı ile sudan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"ÇOĞU VATANDAŞ YARDIM ETMEDİ"

Görgü tanığı Enes Gündüz, "Kalabalığı görünce, hemen koştum. Baktım adam denize düşmüş hemen tuttum onu suyun içindeyken. Birkaç kişi daha yardıma geldi. Çevredeki çoğu vatandaş resmen virüs var diye adamın elini tutmamak için yardım bile etmedi" şeklinde konuştu.