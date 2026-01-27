Denizli Amatör Futbolunda Kural İhlali Tartışması

Denizli 1. Amatör Küme C Grubu'nda oynanan Gökbörügücüspor- Başkarcı İdmanyurdu karşılaşmasında sahadaki skorun önüne geçecek bir 'kural ihlali' tartışması yaşandı. Başkarcı cephesi, rakibinin oyun kurallarına aykırı oyuncu değişikliği yaptığını öne sürerek resmi başvuru yapacaklarını açıkladı.

Denizli 1. Amatör Küme C Grubu'nda hafta sonu Ak Vadi Stadı'nda oynanan ve ev sahibi Gökbörügücüspor'un, Başkarcı İdmanyurdu'na karşı 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan müsabaka, futbol sahalarında az rastlanan bir teknik tartışmayı beraberinde getirdi. Karşılaşmanın ardından sert bir açıklama yapan Başkarcı İdmanyurdu Yöneticisi Turan Bozan, maçın hakem heyetini ve rakip takımın oyuncu değişikliklerini hedef aldı.

"3 duraklama kuralı ihlal edildi"

Turan Bozan'ın iddiasına göre Gökbörügücüspor, 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanırken kuralların belirlediği 'en fazla 3 duraklama' limitini aştı. Rakip ekibin oyunu 4 kez durdurarak değişiklik yaptığını savunan Bozan, bu durumu maç esnasında hakem heyetine bildirmelerine rağmen herhangi bir aksiyon alınmadığını belirtti.

"Hakemler kuralları esnetemez"

Futbol oyun kurallarının net olduğunu hatırlatan Bozan, "Hakemlerin görevi kuralları kendi inisiyatiflerine göre esnetmek değil, eksiksiz ve doğru şekilde uygulamaktır. Biz saha içinde bu yanlışı fark edip uyardık ancak karşılık bulamadık" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ