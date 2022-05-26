Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi! - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi!

26.05.2022 21:44
Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda yokuş yukarı çıkarken geri kaçan traktörden düşen 51 yaşındaki kadın sürücü yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kadının babasının da geçen yıl bir traktör kazasında can verdiği belirtildi.

Pamukkale ilçesinde 2 çocuk annesi Raziye Arslan (51), tarlaya gitmek için traktörüyle yola çıktı. Tam bu esnada yokuş yukarı çıkan Arslan, traktörü geri kaçırması sonucu yere düşerek kafasını vurdu. Kendisine ulaşamayan yakınları yaklaşık 2 saat boyunca aradıkları Arslan'ı, traktörün yanında hareketsiz yatarken buldu.

Traktör kazasında hayatını kaybeden kadın babasıyla aynı kaderi paylaştı

KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Traktör kazasında hayatını kaybeden kadın babasıyla aynı kaderi paylaştı

BABASI DA TRAKTÖR KAZASINDA CAN VERMİŞ

Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın, geçen sene babası Yusuf Oka'nın da traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Babasıyla aynı kaderi paylaşan Arslan'ın acı haberini alan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktör kazasında hayatını kaybeden kadın babasıyla aynı kaderi paylaştı
Traktör kazasında hayatını kaybeden kadın babasıyla aynı kaderi paylaştı
YORUMLAR
500
Tarım fuarında jandarmadan uygulamalı eğitim Tarım fuarında jandarmadan uygulamalı eğitim Sakarya'da çaldığı traktörü internetten satmaya çalışan zanlı yakalandı Sakarya'da çaldığı traktörü internetten satmaya çalışan zanlı yakalandı
Kaynak: İHA

Pamukkale, Traktör, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi! - Son Dakika


Son Dakika
21:46 Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar! İşte anlaşma sağlanan o Avrupa devi!
21:44 Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi!
21:26 Konseri iptal edilen Melek Mosso'ya, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den destek: Gideni götürür, sandık affetmez
21:23 Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi
21:22 İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar gelebilir! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu
21:20 Ünlü futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin ortaya çıkan videosu kafa karıştırdı
20:08 Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği
20:06 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Jesus'un yardımcısı Türkçe seslendi
19:42 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağıran adamın kimliği ortaya çıktı!
19:22 Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Mesut Özil'den şaşırtan açıklama! Oynamak istediği takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 21:59:19. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement