Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi!

Pamukkale ilçesinde 2 çocuk annesi Raziye Arslan (51), tarlaya gitmek için traktörüyle yola çıktı. Tam bu esnada yokuş yukarı çıkan Arslan, traktörü geri kaçırması sonucu yere düşerek kafasını vurdu. Kendisine ulaşamayan yakınları yaklaşık 2 saat boyunca aradıkları Arslan'ı, traktörün yanında hareketsiz yatarken buldu.

KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

BABASI DA TRAKTÖR KAZASINDA CAN VERMİŞ

Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın, geçen sene babası Yusuf Oka'nın da traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Babasıyla aynı kaderi paylaşan Arslan'ın acı haberini alan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.