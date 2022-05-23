Denizli'de artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında ele geçirilenler şok etti - Son Dakika
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Denizli'de artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında ele geçirilenler şok etti

23.05.2022 14:17
Denizli'de artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında ele geçirilenler şok etti

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 225 farklı adres kontrol edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 225 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 37 bin 903 kişi sorgulanırken aranması olan 113 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 16 ile 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 225 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 37 bin 903 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde 2 kahvehaneden birinde 5 kişiye kumar oynamaktan 9 bin 95 TL idari para cezası kesilirken, 1 kişiye ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Bir kahvehanenin ise ruhsatsız çalıştığı tespit edilerek idari işlem uygulandı. Masaj salonuna yapılan fuhuş operasyonunda 4 kişinin fuhuş yaptığı tespit edilerek 4 bin 684 TL idari para cezası uygulandı. "Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçundan 2 kişiye işlem yapılırken, 3 yabancı uyruklu kadının kamu güvenliği düzeni, sağlığını bozma ve geçimlerini yasal olmayan yollardan sağladıkları gerekçesiyle gerekli sınır dışı işlemleri için ilgili birime teslim edildi.

113 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 113 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 68 adet fişek, 2 adet çalıntı otomobil, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı dizüstü bilgisayar, 50 TL çalıntı para, 30 adet inşaat kalıbı, 1 adet çalıntı el arabası, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 260 TL para, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 49 cep telefonu, 62 sim kart, 72 banka kartı, 20 USB bellek, 5 dizüstü bilgisayar, 52 bin 780 TL, 300 Euro para, 1 tam altın ve 4 çeyrek altın ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli'de artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında ele geçirilenler şok etti
Denizli'de artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında ele geçirilenler şok etti
Denizli'de artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında ele geçirilenler şok etti
Denizli'de artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında ele geçirilenler şok etti
Denizli'de artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında ele geçirilenler şok etti
Denizli'de artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında ele geçirilenler şok etti

YORUMLAR
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3 ildeki 'eskort' dolandırıcılığı operasyonunda 11 tutuklama 3 ildeki 'eskort' dolandırıcılığı operasyonunda 11 tutuklama
Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Türk Lirası, Denizli, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında ele geçirilenler şok etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında ele geçirilenler şok etti - Son Dakika
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