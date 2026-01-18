Denizli\'de Büyük Satranç Turnuvası

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen satranç turnuvasında Türkiye'nin 25 ilinden 264 sporcu katıldı. 3 gün sürecek satranç turnuvası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Buldan Hacı Perihan Vural Ortaokulunda düzenlenen satranç turnuvasında Türkiye'nin 25 ilinden 264 sporcunun katıldığı turnuvanın açılış töreninde Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Vural, Gençlik Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe ve Buldan'ı Güzelleştirme ve Turizm Derneği Başkanı Osman Kayan yaptıkları konuşmalarla katılan sporculara başarılar diledi.

Osman Kayan: "Bu turnuva Buldan'ın tanıtımına büyük fayda sağlayacaktır"

3 gün sürecek turnuvada sporcuların Buldan'ı ve tarihi ve turistik öneme sahip Tripolis'i de gezme fırsatı bulacaklarına değinen Başkan Osman Kayan, "Bu turnuva Buldan'ın tanıtımına büyük fayda sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde de derneğimiz öncülüğünde pek çok kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Denizli İl Satranç Federasyonu temsilcisi İsmail Sarı da, tarihin, tekstilin, kültürün, doğanın en güzel yerlerinden biri olan Buldan'ın satranç sporuna ev sahipliği yapmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Buldan'ı Güzelleştirme ve Turizm Derneği sponsorluğunda, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirdiğimiz bu turnuvada özellikle kış şartlarında bu organizasyonu yapabilmek büyük bir başarıdır. Bu güzel organizasyona katkı sunan Buldan'ı Güzelleştirme ve Turizm Derneğine ve emeği geçen kurum ve kuruluşlara Satranç Federasyonu olarak teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ