Denizli'de Duyarlı Sürücülerden Ambulansa Yol Verme Anı

Denizli\'de Duyarlı Sürücülerden Ambulansa Yol Verme Anı
03.01.2026 14:09
Denizli'de kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansa sürücüler fermuar sistemi ile yol verdi.

Denizli'de duyarlı sürücülerin kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansa fermuar sistemi ile yol verdiği anlar kameraya yansıdı.

Denizli'nin Güney ilçesinde şiddetli göğüs ağrısı ve kalp krizi geçiren 71 yaşındaki kadın hasta ilk olarak Güney Devlet Hastanesine sevk edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın ambulansla Denizli'de bir hastaneye sevki gerçekleşti. Sevk sırasında kalp krizi geçiren kadını taşıyan ambulansa duyarlı sürücüler tarafından fermuar sistemi ile yol verildiği anlar kameraya yansıdı. Ambulans içerisinden kaydedilen o anlarda sirenleri açık halde ilerleyen ambulansa trafik ışıklarında bekleyen araçlar birer birer fermuar sistemi ile yol verdiği görülüyor. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, "'Fermuar Sistemi' ile sağ ve sol şeride yanaşarak ambulansa yol veren tüm sürücülerimize gösterdikleri örnek davranış dolayısıyla teşekkür ederiz. Çağrımızı yeniliyoruz. Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

