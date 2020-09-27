Denizli'nin Honaz ilçesinde bahçede çalışırken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Emirazizli Mahallesi'nde ceviz hasadı için bahçeye giden Süleyman Eser (38) çıktığı ağaçtaki meyveleri düşürmeye çalıştığı sırada elindeki metal çubuk, ağacın yakınından geçen elektrik nakil hattına temas etti.
Akıma kapılan Eser, yere düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Eser, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Emirazizli Camisi'nde imam olan Eser'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:03 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika