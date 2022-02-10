Üye Girişi
Denizli'de "hesap" kavgasında gazino sahibi öldürüldü - Son Dakika

Denizli'de "hesap" kavgasında gazino sahibi öldürüldü

10.02.2022 18:20
Denizli'de "hesap" kavgasında gazino sahibi öldürüldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir gazinoda hesap anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan eğlence merkezinin sahibi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir gazinoda hesap anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan eğlence merkezinin sahibi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'de bulunan bir gazinoda, işletme sahibi Mehmet Ali Tosun (34) ile müşteri H.T. arasında hesap anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan Tosun, 112 Acil Servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tosun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavganın ardından H.T. ve 3 şüpheli gözaltına alındı.???????

YORUMLAR
500

Ali Tosun, Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de 'hesap' kavgasında gazino sahibi öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:12 Bakan Dönmez'den vatandaşın mağdur olduğu elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklama
18:01 Kılıçdaroğlu'nun fatura kararına CHP'li Özel'den yorum: Ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için
18:03 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si transfer ataklarına devam ediyor! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu
18:00 CHP'den tüm partili belediyelere 'fatura' talimatı: Askıda fatura uygulamasını yaygınlaştıracaklar
17:48 Ayşenur Arslan'dan geri adım geldi! Tepki toplayan Türk Mukavemet Teşkilatı sözleri için özür diledi
17:35 Kamyon dorsesi üst geçide çarptı, kilolarca sıvı yağ yere döküldü!
17:33 Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim
17:23 Son dakika! Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:59 Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 18:26:41. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de "hesap" kavgasında gazino sahibi öldürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement