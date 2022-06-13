Acıpayam'da kayıp ihbarı yapılan 2 kişiyle ilgili arama çalışmaları, Plaka Tanıma Sistemi'nden kullandıkları otomobilin Serinhisar ilçesine gittiğinin tespit edilmesinin ardından bu bölgedeki ormanlık alana genişletilmişti. Araç, parçalanmış 2 cep telefonu ve kan izleri bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada kayıp kişilerin son telefon görüşmesini yaptıkları belirlenen M.A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de kaybolan 2 genç için su kuyusunda arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.