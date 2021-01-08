Kazıkbeli kahramanları zaferin 873. yılında unutulmadı - Son Dakika

Kazıkbeli kahramanları zaferin 873. yılında unutulmadı

08.01.2021 16:31

Kazıkbeli kahramanları zaferin 873. yılında unutulmadı Başkan Zolan, "Geçmişini bilmeyen, geleceğini belirleyemez" Denizli Büyükşehir Belediyesi, 873 yıl önce yaşanan ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenledi.

Kazıkbeli kahramanları zaferin 873. yılında unutulmadı

Başkan Zolan, "Geçmişini bilmeyen, geleceğini belirleyemez"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 873 yıl önce yaşanan ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenledi. Denizli'nin Türk tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bu topraklar verilen kanlarla vatan yapılmıştır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Dernekler Birliği, Türk Ocakları Denizli Şubesi ve Denizli Yörükleri Derneği işbirliğinde 873 yıl önce Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma etkinlikleri düzenledi. 7 ile 8 Ocak 1148 yılında Alman ve Fransız ordularından oluşan II. Haçlı Seferi'ne karşı yaşanan zaferin anma etkinlikleri savaşın yaşandığı Cankurtaran'da düzenlendi. Cankurtaran Honaz Milli Parkı yakınlarındaki düzenlenen programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök, Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve diğer protokol üyeleri katıldı.

"Bu topraklar sonsuza kadar bizim"

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, tarihin tozlu sayfaları arasından çıkarılan bu şanlı zaferin gelecek kuşaklara aktarmak adına kalıcı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biz bu savaşlarımıza, bu zaferlerimize sahip çıkıp bunları gelecek nesillere aktarıp, bedelini ödeyerek elde ettiğimiz ülkemizi gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Binlerce şehit verdik, bir toprak parçasına vatan demek için toprak parçasının bedelinin ödenmesi lazım. Biz de Türk milleti olarak bu bedeli ödedik. Bu topraklar sonsuza kadar bizim. Bu toprakları geri almak için çok denediler ama başaramadılar, başaramayacaklar" diye konuştu.

"Kökleri olmayan hiçbir şey ayakta kalamaz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugün hürriyet içerisinde yaşıyor olmanın bedelini ecdadımızın şanlı tarihiyle ödediğini anımsatarak vatan aşkı için can veren tüm şehit ve gazileri minnet ve rahmetle andığını söyledi. Milletçe sorumluk taşıdıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Bize düşen bu toprakların bedelini bilmektir. Bedelinin nerede ödendiğini hiçbir zaman unutmamaktır. Bu topraklar verilen kanlarla vatan yapılmıştır. Geçmişini bilmeyen geleceğini belirleyemez. Kökleri olmayan hiçbir şey ayakta kalamaz. Bu noktada geçmişimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Denizlimizde tarihimize yön veren ve tarihin akışını değiştiren atalarımızın verdiği birçok mücadele var. Bugün burada Kazıkbeli savaşını anıyoruz. Miryokefalon var, Çanakkale'de 2 bin 500'ün üzerinde Denizlili şehidimiz var, 15 Mayısta Müftü Ahmet Hulisi Efendi'nin Kurtuluş Savaşı için yakmış olduğu kıvılcım var. Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz şehitler var. Bunları gelecek nesillere aktarmak bizim birinci vazifemiz" dedi.

"Haçlı zihniyeti şekil değiştirerek devam ediyor"

Türk Ocağı Denizli Şube Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, 873 yıl önce yaşanan Kazıkbeli Savaşı'nı anlatarak, bu özel etkinliğe emek veren herkese teşekkür etti. Kazıkbeli Savaşı'nın 7 ile 8 Ocak 1148'de yaşandığını anlatan Prof. Dr. Tok, "Biz bu toprakları çok sevdik ve bu topraklara kanımızı akıttık. Bugün haçlı zihniyeti hala devam ediyor. Bu zihniyetin şekil değiştirdiğini ama hala devam ettiğini söylemek istiyorum ve atalarımızı bir kez daha saygı ile anıyorum" diye konuştu. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mithat Aydın ise Haçlı zihniyetinin şekil değiştirerek devam ettiğini anlatarak, "Kazıkbeli ve Miryokefalon savaşlar vatan kurtarma savaşlarıdır. Bu savaşın benzerlerini Anafartalar ve Büyük Taarruz'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildi. Bu coğrafyada yaşayanlar olarak bu tehlikenin her zaman farkında olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kazıkbeli kahramanları zaferin 873. yılında unutulmadı
Kazıkbeli kahramanları zaferin 873. yılında unutulmadı
Kazıkbeli kahramanları zaferin 873. yılında unutulmadı
Kazıkbeli kahramanları zaferin 873. yılında unutulmadı

Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Vatan, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kazıkbeli kahramanları zaferin 873. yılında unutulmadı - Son Dakika


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