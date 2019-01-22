Denizli'de Lise Öğrencisinin Öldüğü Trafik Kazası
1 saat önce
Denizli'de, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki lise öğrencisi Zinnur Tomay'a çarparak ölümüne neden olduğu ileri sürülen minibüs sürücüsü tutuklandı.
Denizli
'de, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki lise öğrencisi Zinnur Tomay'a çarparak ölümüne neden olduğu ileri sürülen minibüs sürücüsü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün Sarayköy
Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Tomay'a çarpan minibüs sürücüsü Hidayet Kaya'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Denizli'nin Merkezefendi
ilçesinde dün, yarıyıl tatilinde girdiği işe giden 16 yaşındaki Zinnur Tomay, Hidayet Kaya yönetimindeki 20 M 0615 plakalı yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:35 Kaynak: AA
Bebeğinin Ölümüne Neden Olan Anne, Kendini "Hayvanseverim" Diye Savundu
Camiden Çıkan Genç, Başından Vuruldu! Cinayet Anı Kamerada
Palu Ailesi İçin Cezaevinde Özel Önlem! Tek Kişilik Bölümlere Yerleştirildi
Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi