Denizli'de otomobil uçurumdan düştü: 1 yaralı
1 saat önce
Denizli'nin Honaz ilçesinde seyir halindeki otomobil uçurumdan düştü.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:35 Kaynak: İHA
'nin Honaz
ilçesinde seyir halindeki otomobil uçurumdan düştü. Kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kale
mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Galip Tokgöz idaresindeki 06 DG 2890 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç uçurumdan düştü, sürücü Tokgöz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yaralı sürücü araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzerine hastaneye kaldırıldı. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ
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