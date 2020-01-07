Denizli'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Denizli'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 17 yaşındaki kız, 3 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 17 yaşındaki kız, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nurcan C. idaresindeki 35 AN 4027 plakalı otomobil, Serinhisar- Acıpayam kara yolunda Gökhan İhsan K'nin yol kenarına park etmeye çalıştığı 20 AAY 056 plakalı hafif ticari araca çarptı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün kızı Hilal C. (17), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Diğer yaralılar Nurcan C. ile hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki Elif K, Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Serinhisar, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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