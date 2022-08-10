Hastaneye götürülen şüpheli kayıplara karıştı - Son Dakika
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Hastaneye götürülen şüpheli kayıplara karıştı

10.08.2022 18:18
Hastaneye götürülen şüpheli kayıplara karıştı

Denizli'de sağlık raporu için devlet hastanesine götürülen şüpheli, bir anlık boşluktan faydalanarak kayıplara karıştı.

Denizli'de sağlık raporu için devlet hastanesine götürülen şüpheli, bir anlık boşluktan faydalanarak kayıplara karıştı.

Pamukkale ilçesinde aile içi şiddet olayına karışan Barış B. (40), polis ekiplerince sağlık raporu alınmak üzere Denizli Devlet Hastanesi'ne getirildi. İşlemleri devam eden Barış B., bir anlık boşluktan faydalanarak kaçmaya başladı. Kısa sürede izini kaybettiren şüpheli kayıplara karışırken, hastane bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Güvenlik güçleri alanı didik didik arayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - DENİZLİ

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Pamukkale Ovasında çiftçinin yeni umudu salçalık biber oldu Pamukkale Ovasında çiftçinin yeni umudu salçalık biber oldu Yanan ev kullanılmaz hale geldi Yanan ev kullanılmaz hale geldi
Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastaneye götürülen şüpheli kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastaneye götürülen şüpheli kayıplara karıştı - Son Dakika
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