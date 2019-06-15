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Denizli'de taşan derenin suları otomobili yuttu

41 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması, tarım alanları ve bazı evlerin zarar görmesine, bir otomobilin de sel sularına kapılmasına yol açtı.

Denizli'de taşan derenin suları otomobili yuttu, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması, tarım alanları ve bazı evlerin zarar görmesine, bir otomobilin de sel sularına kapılmasına yol açtı.

Bölgede etkisini öğleden sonra artıran şiddetli yağış, Tavas, Serinhisar, Acıpayam, Kale ve Beyağaç ilçelerindeki derelerde taşkınlara neden oldu.
Acıpayam ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde şiddetini artıran sağanağın ardından mahallenin içinden geçen derenin taşması sonucu çevredeki bazı evleri su bastı.
Bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evlerdeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Bir anda gözden kayboldu
Mahalle sakinlerinden Çetin Akkuş'un, dere yatağının yakınına park ettiği 20 KC 517 plakalı otomobil sel sularına kapıldı.
Cep telefonuyla da görüntülenen olayda, araç bir anda suların içinde gözden kayboldu. Yaklaşık 200 metre suda sürüklenen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Acıpayam Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, mahalleye gelerek incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:29 Kaynak: AA
Acıpayam, Denizli, Güncel
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