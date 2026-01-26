Denizli\'de Trafik Kazası: İki Yaralı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Denizli- Manisa karayolu Alacaoğlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alacaoğlu Mahallesi kavşağından Denizli – Manisa karayoluna çıkmak isteyen 10 ZB 012 plakalı otomobil ile Buldan istikametine seyir halinde olan 20 RH 942 plakalı otomobil, kavşakta yaşanan geçiş üstünlüğü anlaşmazlığı nedeniyle çarpıştı. Kazada 20 RH 912 plakalı araçta bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ