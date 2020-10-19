Denizli'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 24 gözaltı - Son Dakika

Denizli genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Narkotik ekipleri kent genelinde son 1 ayda 105 uyuşturucu tacirine yönelik operasyon düzenledi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlara ardı ardına devam ediyor. Son bir ay içerisinde kentteki uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan narkotik ekipleri toplamda 105 şahsı gözaltına aldı. Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde arka arkaya operasyon düzenleyen Narkotik ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 24 şahsı gözaltına aldı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 4 kilo 272 gram esrar, 271,6 gram metamfetamin, 7 gram eroin, 5 adet sentetik ecza hap, 3 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 2 adet tüfek ve mermilerini ele geçirdi.

Öte yandan, gözaltına 24 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. şüphelilerden 10'nu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ