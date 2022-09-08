Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

08.09.2022 18:21
Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Mehmet Çevik (71) idaresindeki 20 Y 3856 traktör, Güney Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Çevik'in cenazesi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Mehmet Çevik, Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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