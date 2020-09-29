Denizli Öğrenci Kartı olanlara vize uyarısı - Son Dakika

Denizli Öğrenci Kartı olanlara vize uyarısı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu "Denizli Öğrenci Kartı"nda vize döneminin 3 Ekim 2020'de sona ereceği uyarısı yapılırken, yoğunluk yaşanmaması için vize işlemlerinin son güne bırakılmaması istendi.

Denizli Öğrenci Kartı olanlara vize uyarısı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu "Denizli Öğrenci Kartı"nda vize döneminin 3 Ekim 2020'de sona ereceği uyarısı yapılırken, yoğunluk yaşanmaması için vize işlemlerinin son güne bırakılmaması istendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu Denizli Öğrenci Kartlarında vize dönemi 3 Ekim 2020 Cumartesi günü sona erecek. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Denizli Öğrenci Kartlarının vizesinin mutlak suretle yapılması gerektiği, vizesi yapılmayan kartların kullanılamayacağı açıklandı. Bu kapsamda 3 Ekim 2020'ye kadar vizesi yapılmayan Denizli Öğrenci Kartlarının 6 Ekim 2020 tarihinden sonra ise geçersiz kart olacağı belirtildi. Vatandaşlardan yoğunluk yaşanmaması için vize işlemlerini son güne bırakmamaları istendi.

Vize işlemleri için gerekli evraklar

Vize işlemleri için gerekli evraklar ise şu şekilde açıklandı: "2020-2021 eğitim - öğretim yılına ait öğrenci belgesi, son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf" Doğum tarihi 2004 yılı ve üstü olan öğrencilerin nüfus cüzdanları ve 1 adet vesikalık fotoğraf getirmeleri yeterli olacağı belirtildi.

Denizli Öğrenci Kartından yararlanabilenler

Denizli Öğrenci Kartı'ndan, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarından kayıtlı olup eğitim alan öğrenciler, üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, lisansüstü ve doktora öğrencileri, mesleki eğitim müdürlükleri, açık öğretim fakültesi öğrencileri, mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri, askeri lise öğrencileri, polis meslek yüksek okulu öğrencileri yararlanabileceği belirtildi. Ayrıca, açık öğretim lise ve açık ilköğretim öğrencileri SGK kaydı olmadığını gösteren belge ile öğrenci haklarından yararlanabileceği ifade edildi.

Vize işlemleri nerede yapılacak?

Vatandaşların vize işlemlerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait; eski özel idare binası karşısında bulunan Valilik Kart Dolum Merkezi, Bayramyeri Meydanı Kart Dolum Merkezi, Otogar Kart Dolum Merkezi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Binası Kart Dolum Merkezi ile Pamukkale Üniversitesi Hastane Kart Dolum Merkezinden yaptırabilecekleri belirtildi. - DENİZLİ

Denizli Öğrenci Kartı olanlara vize uyarısı
Denizli Öğrenci Kartı olanlara vize uyarısı

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli Öğrenci Kartı olanlara vize uyarısı - Son Dakika

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