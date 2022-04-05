Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

05.04.2022 14:31
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Atik, mesajında, Türk milletinin Milli Mücadele'deki haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak ve aziz milleti gelişmelerden haberdar kılmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kuruluşundan bu yana ülkenin her aşamasına tanıklık eden AA'nın geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içi ve dışındaki yaygın haber ağı, yayın çizgisi ve kalitesiyle Türk basınının gurur kaynağı olduğunu aktaran Atik, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinin varoluş mücadelesinde üstlendiği tarihi görevle özel ve önemli bir konuma sahip olan Anadolu Ajansı, 102 sene önce olduğu gibi bugün de aziz milletimizin sesini dünyaya duyurmaktadır. Cumhuriyet ile beraber kurulan, onunla beraber büyüyen, gelişen Anadolu Ajansı, alanında bugün de örnek ve öncü bir kuruluşumuzdur. Aynı zamanda Türk basınının gelişmesine büyük katkıları olmuş, basın camiamız içerisinde bir okul vazifesi görmüştür."

Bir asrı aşan tecrübe ve birikimin gücünden ilham alarak kendini sürekli yenileyen Anadolu Ajansının Türk ve dünya basını için güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğine inandığını aktaran Vali Atik, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri şükranla andığını, görev başındaki tüm kurum mensuplarına başarı dilediğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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