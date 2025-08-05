Denizli Valisi'nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000'lik artış kabul edilemez - Son Dakika
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Denizli Valisi'nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000'lik artış kabul edilemez

Denizli Valisi\'nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000\'lik artış kabul edilemez
05.08.2025 12:28
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Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde emlak rayiç bedellerine yapılan fahiş artışlara sert tepki gösterdi. Vali Coşkun, bazı belediyelerin yüzde 500 ila 2000 arasında artış yapmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, ''Bu durum hem vatandaşları hem sektörü olumsuz etkiliyor. Belirlediğimiz oranlara uyulmalı'' dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde 2026 yılından itibaren geçerli olarak emlak rayiç değerlerine yüzde 20, 30 ve hatta 40'lara varan artışlar yapılmasıyla ilgili olarak yaşanan süreci değerlendirdi.

Denizli Valisi'nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000'lik artış kabul edilemez

"YÜZDE 2000 ORANINDA ARTIŞ KABUL EDİLEMEZ"

Vali Coşkun, emlak rayiç bedellerinin kendileri tarafından belirlenen oranlar çerçevesinde hayata geçirilmesinin beklendiğini söyledi. Buna rağmen bazı belediyelerin, bu belirlenen oranların çok üzerinde yüzde 500 ile 2000 oranında artışlar yapmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Coşkun, "Bu artışlar hem vatandaşlarımızı hem de sektör temsilcilerini olumsuz etkiliyor. Bizim belirlediğimiz oranlar üzerinden bir düzenleme yapılması gerektiğini duyurduk. Bu süreçte, belirlenen oranların dışına çıkan belediyelerle ilgili süreçleri yakından takip edeceğiz. Ayrıca bu artışların, emlak vergisi ve mülk sahipleri üzerinde neden olacağı olumsuz etkilerin bilinciyiz. Amacımız, vatandaşlarımızın lehine olan bir düzenlemeyi hayata geçirmek" şeklinde konuştu.

Ekonomi, Gündem, Emlak, Zam, Son Dakika

Son Dakika Emlak Denizli Valisi'nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000'lik artış kabul edilemez - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Valisi'nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000'lik artış kabul edilemez - Son Dakika
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