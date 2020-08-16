Denizlispor'da Estupinan elden kaçıyor - Son Dakika

Denizlispor'da Estupinan elden kaçıyor

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da geçen sezon başında Portekiz ekibi Vitoria Guimares'ten kiralanıp attığı 7 golle takımın yıldızı olan Oscar Estupinan, Yeni Malatyaspor'un radarında.

Denizlispor'da Estupinan elden kaçıyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da geçen sezon başında Portekiz ekibi Vitoria Guimares'ten kiralanıp attığı 7 golle takımın yıldızı olan Oscar Estupinan, Yeni Malatyaspor'un radarında. Yeni Malatyaspor'un Denizli'ye yedek golcü olarak gelip performansıyla hemşehrisi Rodallega'yı bile sollayan 23 yaşındaki Kolombiyalı'nın bonservisini almak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Denizlispor da Estupinan'ın bonservisini almanın yollarını arıyor. Yeşil siyahlılar, Estupinan'la birlikte yine Vitoria Guimares'ten stoper Pedro Henrique'yi de radarına aldı. Denizlispor'la kiralık sözleşmesi biten Beşiktaşlı Sedat Şahintürk ise Adana Demirspor'un yolunu tuttu. Teknik direktör Robert Prosinecki'nin işbaşı yaptığı Denizli, transferde yeni haftada gaza basmayı planlıyor.


Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 13:53

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da Estupinan elden kaçıyor - Son Dakika Spor
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