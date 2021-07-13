Denizlispor gençlere kaldı

SÜPER Lig'den düşen ve yeni bir yönetim belirleyemeyen Yukatel Denizlispor, altyapı ağırlıklı kadrosuyla çalışmalarına devam ediyor. TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek yeşil-siyahlılar, 24 kişilik bir ekiple, Antrenör Veli Acar yönetiminde antrenman yapıyor. Denizlispor'un kadrosunda geçen sezondan Oğuz Yılmaz, Özer Özdemir, Muhammet Özkal, Görkem Can ile yedek kaleciler Hüseyin Altuntaş, Abdülkadir Sünger bulunuyor.

Sakatlığı süren Veton Tusha ve Mert Sarıkuş'un idmanlarda yer almadığı Denizlispor'da, yönetim belirsizliği de devam ediyor. Transfer yasağı bulunan Ege ekibinde, başkan adaylığı için adaylığı geçen Süleyman Urkay ve iş insanı Uğur Akkuş'tan resmi bir açıklama gelmedi.