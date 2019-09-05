Son Dakika Haberleri: Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

2 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 3 günlük iznin ardından Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 3 günlük iznin ardından Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.


Yeşil-siyahlı ekip ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile start verdi. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde yapılan antrenman akşam geç saatlere kadar devam etti. - DENİZLİ

Haluk Ulusoy, Denizlispor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:57 Kaynak: İHA
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