Süper Lig'de 32. haftaya 25 puanla son sırada giren Yukatel Denizlispor, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçı yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.
Hafta öncesinde düşme hattının üzerindeki Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde 25 puanla son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, gol atamadığı son 2 karşılaşmada 1 puan alabildi.
Dış sahada 7 müsabakadır kazanamayan ve son 4 deplasman maçında gol kaydedemeyen yeşil-siyahlı ekip, dış sahada MKE Ankaragücü ile deplasmanda en az puan toplayan ekip konumunda bulunuyor.
Denizli temsilcisinde Özer Özdemir yarın forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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