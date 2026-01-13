Denktaş'ın Vefatının 14. Yıldönümü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 14'üncü yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14'üncü yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
