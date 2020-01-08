Depo ve motosiklet yangınlarıyla ilgili gözaltına alınıp, serbest kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depo ve motosiklet yangınlarıyla ilgili gözaltına alınıp, serbest kaldı - Son Dakika

Depo ve motosiklet yangınlarıyla ilgili gözaltına alınıp, serbest kaldı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de, sitedeki 4 motosiklet ve depo yangınıyla ilgili başlatılan polis soruşturması kapsamında, B.G. gözaltına alındı.

Depo ve motosiklet yangınlarıyla ilgili gözaltına alınıp, serbest kaldı, System.String[]

ÇANAKKALE'de, sitedeki 4 motosiklet ve depo yangınıyla ilgili başlatılan polis soruşturması kapsamında, B.G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Plaj Caddesi'ndeki Toprakkent Sitesi'nde, 4 motosiklet ve depo yangınıyla ilgili soruşturma başlattı. Kundaklama ihtimali üzerinde duran ekipler, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüpheli olarak görülen B.G., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar
Uygunsuz görüntüleri sosyal medyaya düşen Victor Sanchez Malaga'dan kovuldu Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
19:12 Rusya Devlet Başkanı Putin Atatürk Havalimanı'na geldi - Son Dakika
19:12 Ceren Özdemir cinayeti sanığına verilen raporun detayları ortaya çıktı - Son Dakika
19:12 Karabük'ün Ovacık ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
19:10 Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd: 0 - Son Dakika
19:06 Miniklere bilim ve sanat aşılayacak - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 19:16:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Depo ve motosiklet yangınlarıyla ilgili gözaltına alınıp, serbest kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]