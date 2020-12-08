Depodan 3 ton elma çalan zanlı yakaladı - Son Dakika

Depodan 3 ton elma çalan zanlı yakaladı
08.12.2020 12:35
NİĞDE'de çiftçi T.Ö.'nün deposundan 3 ton elma çaldığı iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından yakalanan Eren U., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
NİĞDE'de çiftçi T.Ö.'nün deposundan 3 ton elma çaldığı iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından yakalanan Eren U., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Merkez Sazlıca beldesinde T.Ö'nün deposundan 3 ton elmanın çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. JASAT ekiplerinin bölgede bulunan güvenlik kameralarını titizlikle incelemesi sonunda şüpheli Eren U.'nun kimliği tespit edildi. Eren U. Jandarma tarafından gözatına alınırken çiftçi T.Ö.'ye de çalınan elmaları geri iade edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren U. tutuklandı.
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