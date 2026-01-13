Depolamalı Yörgüç RES Projesine ÇED Onayı

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Kırklareli ve Tekirdağ il sınırları içinde geliştirdiği Depolamalı Yörgüç Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararını aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IC Enterra Yenilenebilir Enerji, depolamalı enerji yatırımlarıyla Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, Kırklareli ve Tekirdağ il sınırları içinde yer alan Depolamalı Yörgüç RES projesinde önemli bir eşik geride bırakıldı.

IC Enterra, daha önce 430 megavatı RES ve 55 megavatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) olmak üzere toplam 485 megavat depolamalı üretim tesisi için tüm ön lisans süreçlerinin tamamlandığını ve izin süreçlerinin devam ettiğini duyurmuştu. Depolamalı Ömer RES, Depolamalı Çelebi ve Kanara RES projeleri için alınan ÇED olumlu kararlarının ardından, Depolamalı Yörgüç RES projesinde de ÇED olumlu kararı alındı.

Depolamalı Yörgüç RES projesinin, 7 türbinden oluşan yapısıyla 49,4 MWm (megavat mekanik)/ 45 MWe (megavat elektrik) kurulu güce ve 45 MWe/ 45 MWh depolama kapasitesine sahip olması planlanıyor. Projenin, yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintisiz ve güvenilir biçimde elektrik sistemine entegrasyonuna katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, IC Enterra Üst Yöneticisi (CEO) Cem Aşık, depolama teknolojilerinin enerji dönüşümündeki kritik rolüne dikkat çekerek, "Depolamalı enerji projeleri, yenilenebilir kaynakların etkin kullanımını artırırken şebeke esnekliği ve arz güvenliği açısından stratejik bir rol üstleniyor. Yörgüç RES projemizin ÇED olumlu kararı alması, bu alandaki kararlılığımızın ve uzun vadeli vizyonumuzun somut bir göstergesi. Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin portföyünde yer alan diğer dört depolamalı üretim projesine ilişkin ÇED süreçlerinin ise devam ettiği bildirildi.