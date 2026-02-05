Deprem Acısı: Hacı Hurma'nın Yakınlarını Kaybetmesi - Son Dakika
Deprem Acısı: Hacı Hurma'nın Yakınlarını Kaybetmesi

05.02.2026 11:32
Osmaniye'de depremin ardından Hacı Hurma, ağabeyi ve yeğenlerini kaybetmenin yasını tutuyor.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde Bilge Sitesi'nin yıkılması sonucu ağabeyi, yengesi ve iki yeğeni vefat eden Hacı Hurma, 3 yıldır yakınlarının hasretini çekiyor.

Futbol antrenörü Hacı Hurma, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Esenevler Mahallesi'ndeki sitede ağabeyi Adem (53), yengesi Muazzez (58), yeğenleri Bahar (30) ve Bahadır Hurma'yı (37) kaybetti.

Yakınlarının cenazelerini aile mezarlığına defneden Hurma, üçüncü yılında depremi üzüntüyle hatırlıyor.

Aradan geçen zaman acısını dindirmeyen Hurma, sık sık mezarlarını ziyaret ettiği yakınlarını okuduğu dualarla anıyor.

"Dünyam başıma yıkıldı"

Hurma, AA muhabirine, yaşadığı evin 6 Şubat depreminde ağır hasar aldığını söyledi.

İkametten çıkmayı başardığını dile getiren Hurma, "Deprem bittikten sonra aklıma ağabeyim geldi. Onların binası yüksekti. Koşarak oraya gittim. Gittiğimde binanın yıkıldığını gördüm ve o an dünyam başıma yıkıldı." dedi.

Hurma, Adıyaman'ın Besni ilçesinde İngilizce öğretmenliği yapan yeğeni Bahar'ın, afetten önce yarıyıl tatili dolayısıyla ailesinin yanına geldiğini anlattı.

Yeğeninin, görev yerine ailesiyle dönmeyi planladığını belirten Hurma, şöyle konuştu:

"Ağabeyim, yengem ve Bahar, Besni'ye gitmek için hazırlık yapıp eşyalarını arabaya koyuyorlar. O gün kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edileceğini öğrenince eşyalarını toplayıp yukarı çıkıyorlar. Eğer okullar tatil olmamış olsaydı onlar Adıyaman'a gidecekti. Yeğenimin oradaki evinde hiç hasar yoktu. Belki hayatta olacaklardı ama her şey Allah'ın takdiri. Diğer yeğenim de ailesi evde olmadığı zaman çalıştığı ofiste kalıyordu. Onun da ofisinde hiçbir hasar yoktu. Maalesef o gün hepsi depreme evde yakalandı."

Hurma, afette hem yakınlarını hem arkadaşlarını kaybettiğini ifade ederek, "Allah mekanlarını cennet eylesin, tekrarını bu ülkeye yaşatmasın. Bir şekilde acılarıyla yaşamaya çalışıyoruz. Her zaman mezarlarını siliyor, temizliyor, dualarımızı ediyoruz. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Osmaniye'de Bilge Sitesi'nin depremde yıkılması sonucu 105 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

