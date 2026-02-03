Deprem Bölgesinde 7,3 Milyar Lira Harcandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmalara ilişkin "Bakanlığımıza tahsisli yapıların proje ve uygulama işleri için kullandığımız ödenek miktarı yaklaşık 7,3 milyar lira olmuştur." dedi.

Bakan Ersoy, bir dizi ziyaret için geldiği kentte Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren Sabancı Kültür Merkezi inşaatında incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Malatya Valiliğini ziyaret eden Bakan Ersoy, buradaki konuşmasında, depremlerden sonra büyük bir inşa ve ihya çalışması yapıldığını söyledi.

Tüm bakanlıkların sorumluluk alanlarında yoğun mesai harcadığını aktaran Ersoy, deprem bölgesinde verdikleri sözleri tutmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade etti.

Depremlerden etkilenen kültür varlıklarının korunması amacıyla 11 ilde yoğun çalışma içine girdiklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz tam 5119 taşınmazın hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bu kapsamlı çalışma neticesinde söz konusu yapıların 364 tanesinin yıkılmış, 973'ünün ağır, 1206'sının orta ve 1036'sının az hasarlı olduğunu gördük. İnşa, onarım ve bakım çalışmaları için vakit kaybetmeden projelendirme çalışmalarını gerçekleştirdik. Bakanlığımıza tahsisli yapıların proje ve uygulama işleri için kullandığımız ödenek miktarı yaklaşık 7,3 milyar lira olmuştur. Bunun yanında özel mülkiyetteki tescilli yapılara yönelik hibe yardımı programı kapsamında 1278 yapıya proje yardımı, 278 yapıya ise uygulama yardımı olmak üzere toplam 1554 yapıya yaklaşık 2 milyar lira yardım sağladık."

Deprem bölgesinde bugüne kadar 63 işi bitirdiklerini 21 işin ise devam ettiğinin bilgisini veren Ersoy, 551 milyon lira ödenek aktardıkları Malatya'da 6 işin tamamlandığını, 3 ayrı yapı üzerinde ise restorasyon, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Hasar alan müzelerdeki eserlerin restorasyonu sürüyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki eserlerde de çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Ersoy, uzman personelin desteğiyle restorasyonların yapıldığını ifade etti.

Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep ve Adıyaman müzelerimizin envanterine kayıtlı olan hasarlı eserlerin tamamının restorasyonu yapılmıştır. Elbistan Müzesi envanterine kayıtlı hasar gören 35 eserden ise 29'u üzerinde çalışmalar bitmiş, 6 eser üzerinde restorasyon işlemi devam etmektedir. Kahramanmaraş ve Hatay müzelerimizdeki eser restorasyonlarını da inşallah en kısa zamanda bitireceğiz. Malatya Arkeoloji Müzesi restorasyon, teşhir tanzim ve güçlendirme çalışmaları ile fiziki gerçekleşmesi yüzde 90 seviyesine gelmiş olan ve yapımına bugüne kadar 173 milyon lira harcanan yeni Malatya Kültür Merkezimizi de bu yıl tamamlayacağız."

Vakıf kültür varlıklarının durumu

Bakan Ersoy, deprem bölgesinde vakıf kültür varlıklarından 31'inin yıkıldığını, 144'ünün ağır, 104'ünün orta, 98'inin ise hafif hasarlı olduğunun tespitinin yapıldığını söyledi.

Bu eserlerin restorasyon ve inşa edilmesi konusunda gereken adımları attıklarını dile getiren Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Geldiğimiz noktada, inşa ve restorasyon çalışmaları tamamlanan 109 eser özgün haliyle hayata döndürülmüştür. Kalan 268 eserde de sona doğru yaklaşıyoruz. İnşallah bu yılın haziran ayı itibarıyla bütün vakıf eserlerimiz ayağa kaldırılmış, bakım ve onarımı yapılmış olarak yeniden insanımızın hayatına dahil edilecektir."

Bakan Ersoy, daha sonra kent merkezinde restorasyonu süren Hacı Yusuf Taş Camisi alanında incelemede bulundu.

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök ve ilgililer katıldı.