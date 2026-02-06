Deprem Semineri Adana'da Yapıldı - Son Dakika
Deprem Semineri Adana'da Yapıldı

06.02.2026 17:24
Adana'da deprem güvenliği seminarinde, hayatını kaybedenler anıldı ve sorumluluklar vurgulandı.

Adana'da, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı kapsamında, "Depremler, Yapı Güvenliği ve Sorumluluk Zinciri" konulu seminer gerçekleştirildi.

Adana Barosu Avukatlar Salonu'nda düzenlenen seminer, depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından başladı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bugün Hatay'da düzenlenen anma programına katıldıklarını belirten Sağkan, şöyle konuştu:

"53 binin üzerinde yurttaşımızı ve 122 meslektaşımızı kaybettiğimiz bir faciadan bahsediyoruz. 122 meslektaşımızın 60'ı Hatay, 4 meslektaşımız ise Adana Barosuna kayıtlıydı. Biz kaybettiklerimizi sadece bir sayı olarak ifade etmek istemiyoruz. Her birinin yaşayacak yılları, geçirecek keyifli zamanı, aileleri, çocukları, sevdikleri vardı. Haliyle bu isimleri her 6 Şubat'ta değil, her fırsatta anmaya devam edeceğiz. 6 Şubat'ta yaşananları unutturmayacağız. Bununla da kalmayacağız, bilgiyle, birikimle dolu olarak deprem yargılamalarında görev alarak, bir daha bu ülkede doğal afetlerin felakete dönüşmesini istemiyorsak, bunun en başta caydırıcı yargısal süreçlerden geçtiğinin altını çizerek etkin şekilde görevimizi yapacağız."

Adana Baro Başkanı Volkan Böke de afetlere karşı bilimsel, hukuki ve kamusal önlemlerin gecikmeksizin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Deprem suçlarının zaman aşımına terk edilemeyeceğini belirten Böke, "Kamu görevlileri dahil olmak üzere tüm sorumlular yönünden etkili, bağımsız ve şeffaf yargılamalar yapılmalıdır. Yargı süreçleri, mağdurlar lehine hızlandırılmalı, cezasızlık algısına son verilmelidir." diye konuştu.

Seminerde, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez Geoteknik Uzmanlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Laman ve Adana Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Suphi Civelek birer sunum yaptı.

