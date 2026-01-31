Deprem Tragedisinde Ailebaşılık - Son Dakika
Deprem Tragedisinde Ailebaşılık

31.01.2026 11:22
Hatay'da depremde çocuklarını kaybeden dede ve nine, torunlarına özveriyle bakıyor.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde oğullarını ve gelinlerini kaybeden yaşlı çift, onlardan geriye kalan 3 torununa bakıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın yıkılması sonucu Mehmet ve Çiğdem İşçi çifti hayatını kaybetti, 3 çocuğu ise enkazdan sağ kurtarıldı.

Anne ve babalarını kaybeden çocuklara, dedeleri ve babaanneleri sahip çıktı.

Oğullarının emaneti 12, 14 ve 17 yaşındaki üç torununun koruyucu ailesi olan 66 yaşındaki Yusuf ve 65 yaşındaki Hadice İşçi, onlara evlatları gibi bakıyor.

Eğitimlerinden sağlıklarına, torunlarının tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen dede ve nine, ilerlemiş yaşlarına rağmen evlatlarının emanetinin mutlu bir yuvada büyümesi için ellerinden geleni yapıyor.

"Dede olarak değil baba olarak yanlarındayım"

Dede Yusuf İşçi, AA muhabirine, deprem anında ilk koştukları yerin oğullarının evi olduğunu söyledi.

Evin önüne gittiklerinde evlatlarını enkaz altında gördüklerini anlatan İşçi, "Enkazdan kurtarmak için kendi çabamızla çalıştık. Rahmetli çocuğumla, gelinimle konuşuyordum. Sırayla çocukları enkazdan sağ çıkarttık. Yaklaşık 10 saat sonra gelinimle oğlumu da çıkardık ama ikisi de aynı anda canlarını teslim etti. Çocuklar yaralıydı, onların tedavileriyle ilgilendik." dedi.

İşçi, oğlunun enkazdayken çocuklarını kendisine emanet ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Oğlum, 'Çocuklarım sana emanet' dedi. Çocuklar zaten benim canımdır, onlar olmadan ben olmam, onlar ne kadar yaşarsa yaşasın dede olarak değil baba olarak yanlarındayım. Hepsiyle ilgileniyorum, bir dediklerini iki etmiyorum. Nerede okumak istiyorlarsa oraya gönderiyorum ve peşlerinde gidip geliyorum. Torunlarımı çok seviyorum. Bunların okuyup iş sahibi olmalarını, evlenmelerini isterim, onlar yuva sahibi olana kadar hiç durmadan çalışacağım."

"Sağlığımda çocuklara bakabilmek, onları iyi yetiştirmek en büyük isteğim"

Babaanne Hadice İşçi de evlat acısı yaşamanın tarifsiz olduğunu dile getirdi.

Evladından geriye kalan 3 torununa elinden geldiğince annelik yapmaya çalıştığını anlatan İşçi, şunları kaydetti:

"Oğlum, eşimle konuşmuş, 'Ailem size emanet, hakkını helal et' demiş. Çocukları seviyoruz onları bir gün görmezsek özlüyoruz. Ne istiyorlarsa onu yapıyoruz, amcaları, dedesi götürüyor, gezdiriyor. Sağlığımda çocuklara bakabilmek, onları iyi yetiştirmek en büyük isteğim. İyi günlerini görmek istiyoruz, onlar gelinimin, oğlumun emaneti, onları artık görmüyoruz onların yerine çocukları koyuyoruz."

Kaynak: AA

