Ankara Emniyet Müdürlüğünce, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına lokma dağıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin yanında bulunan Fetih Camisi'nde cuma namazı çıkışında, 6 Şubat depreminin 3. yılı dolayısıyla vatandaşlara lokma ikram edildi.
Lokma dağıtımına katılan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, cami avlusunda vatandaşlar ile sohbet etti.
Son Dakika › Güncel › Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Lokma Dağıtıldı - Son Dakika
