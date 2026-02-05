Depremde İhmale Dikkat Çekti - Son Dakika
Depremde İhmale Dikkat Çekti

Depremde İhmale Dikkat Çekti
05.02.2026 17:23
İMSİFED Başkanı Demir, depremlerin üçüncü yılı mesajında güvenli yapılaşmanın önemini vurguladı.

İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.

Afetin değil ihmalin öldürdüğünü ifade eden Demir, güvensiz yapılar, plansız kentleşme ve denetimsizliğin can aldığını bildirdi.

Demir, deprem gerçeğiyle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu da ancak devlet, yerel yönetimler, sektör temsilcileri ve vatandaşın birlikte hareket etmesiyle mümkündür. Bugün devletimizin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 450 bin deprem konutunun inşa edilmesi, yaraların sarılması adına önemli ve kıymetli bir adımdır. Bu büyük çabanın devamının kararlılıkla sürdürülmesi, aynı zamanda hızla birlikte kalite ve güvenliğin de en üst düzeyde korunması hayati önemdedir." ifadesini kullandı.

Demir, İMSİAD olarak bilim ve mühendislik esaslı yapılaşmayı, kentsel dönüşümün ertelenmeden ve kararlılıkla hayata geçirilmesini, denetimin güçlendirilmesini, kaliteden ve güvenlikten asla taviz verilmemesini ısrarla savunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün atılmayan her adım, yarın telafisi olmayan acılara dönüşmektedir. Depremi konuşmak için yeni bir felaket beklemeye ne vicdanımız ne zamanımız vardır. Bu topraklarda bir daha aynı acıları yaşamamak için sorumluluk almak, cesaret göstermek ve doğru adımları bugünden atmak zorundayız. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geleceğimizi güvenli şehirler üzerine inşa etme kararlılığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

