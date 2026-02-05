Depremde Kaybettiklerini Unutamıyor - Son Dakika
Depremde Kaybettiklerini Unutamıyor

05.02.2026 14:35
İsmail Yetiş, depremin ardından hayatını kaybeden 89 kişiyi unutamıyor, her yıl anıyor.

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir blokunun yıkılması sonucu 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'nin görevlisi 49 yaşındaki İsmail Yetiş, o günü unutamıyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki Galeria Sitesi'nde 19 yıl boyunca bina görevlisi olarak çalışan 3 çocuk babası Yetiş, bu süreçte tüm site sakinleriyle adeta aile gibi oldu.

Yetiş'in yıllarca hizmet verdiği sitenin bir bloku, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı.

Enkaz altında kalan 89 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

"Yangın merdivenlerini açtım, kapıları, koridorların pencerelerini açmaya çalıştım"

Sitenin enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katkı sunan Yetiş, AA muhabirine, depremde hayatını kaybeden 89 kişinin her birini ailesinin ferdi gibi gördüğünü söyledi.

Yetiş, depremde oturduğu evin büyük bölümünün yıkıldığını, enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Deprem esnasında uyuyordum. Eşimin sesi ile uyandım. Evin duvarları kısmen üzerimize devrildi. Sarsıntı durunca can havliyle dışarıya kaçtık. Binanın koridoruna çıktığımızda her taraf bembeyazdı, hiçbir şey görünmüyordu. Komşularımı düşünerek yangın merdivenlerine koştum, yangın merdivenlerini açtım, içerisi havalansın, o toz çıksın diye. Kapıları, koridorların pencerelerini açmaya çalıştım. Çocuklarımla merdivene koşarken 8 yaşındaki oğlum, 'Baba, Hacı dayı.' dedi. Aynı katımızda yaşayan 90 yaşlarında bir hacı dayı vardı. Döndük, kapısını çaldık. Kapıyı açtığında evinin duvarları devrilmişti, molozlar arasından çıktı. Komşular da yetişti, el birliğiyle onu sırtladık ve aşağı indirdik."

Depremde yaşadıklarını hala unutamadıklarını ifade eden Yetiş, "Sitede 19 yıl yaşadım, komşuluk hukukumuz vardı. Komşularımızı kaybettik. Onlar da bizim birer ailemizdi. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Enkaz altında kalanları kurtarmak için alandan hiç ayrılmadım. Sitede görevli olduğum için AFAD'ın çalışmalarına destek vermek istedim. 6 Şubat'ı bir daha yaşamak istemiyoruz. Her 6 Şubat'ta ölenleri anacağız." diye konuştu.

Depremde hayatını kaybeden komşularının mezarını ziyaret ettiğini belirten Yetiş, depremzede komşularıyla da hala görüştüğünü ifade etti.

Yetiş, depremin yüreklerinde büyük sızı bıraktığını, hayatını kaybeden komşularının yakınlarını sürekli ziyaret ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

