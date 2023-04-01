Depremde tarım arazilerine tonlarca ağırlığında kaya yağdı - Son Dakika
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Depremde tarım arazilerine tonlarca ağırlığında kaya yağdı

01.04.2023 09:51

Depremde tarım arazilerine tonlarca ağırlığında kaya yağdı 7,7 büyüklüğündeki depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ekili tarım arazilerine tepeden kopan tonlarca ağırlığındaki kayalar, felaketin büyüklüğünü tekrar gözler önüne serdi.

Depremde tarım arazilerine tonlarca ağırlığında kaya yağdı

KAHRAMANMARAŞ - 7,7 büyüklüğündeki depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ekili tarım arazilerine tepeden kopan tonlarca ağırlığındaki kayalar, felaketin büyüklüğünü tekrar gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok bina yıkılırken, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin merkezinde kırsal mahallelerde de ekili tarım arazileri afetten etkilendi. İlk depremin merkezi Pazarcık'ta yer alan Atatan Tepesinin yamaçlardan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalar ise mercimek ve buğday tarlalarına yuvarlandı. Yamaçtaki ağaçları da yıkıp geçen kayalar, depremin dehşet veren gücünü ortaya serdi.

İlçede çiftçilik yapan 71 yaşındaki Ali Abaza, tepeden kopan kayaların tarım arazilerine zarar verdiğini söyledi.

"Felaket oldu"

Gördüğü manzara karşısında şok olduğunu ifade eden Ali Abaza, "Pazarcık'tan geldik 'Taş düşmüş' dediler. Geldik ki şoke olduk dağdaki taşlar tarlanın içine gelmiş. Her taraf koca koca kaya ekin batmış. Deprem hızlı olmuş. Kayalar insan boyundan fazla yarısı da yere gömülmüş tarlanın içine. Buğday tarlasına çok kaya düşmüş. Felaket oldu" dedi.

Yaşadığı deprem anını anlatan Abaza, "Ben kalkıyorum yıkıyor beni. Ayağa kalkamadım. Milletimizin çok zararı var. Evler gitti tarlalara taş düştü. Sabah kalktık saat 4'ü 20 geçiyordu. Bir sallantı oldu. Kalktım ayağa geri yıkıldım. Hanım bağırıyor 'Dışarı çık' diye. Ben kalkamadım ki. Geldiler beni sürüdüler dışarı çıktım. Baktım ki evin duvarları parça parça olmuş. Yağmur yağıyor kar yağıyor. Üşüyoruz çocuklar falan. Donduk o gece. Devletimiz çadır gönderdi. Çadırları kurduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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