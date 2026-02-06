Depremde Unutulanlar: 6 Şubat Eylemi - Son Dakika
Depremde Unutulanlar: 6 Şubat Eylemi

06.02.2026 20:21
İstanbul'da 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde eylem yapıldı; rant vurgusu öne çıktı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: GENCER KETEN

(İSTANBUL) - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, 6 Şubat 2023 depremlerinin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle Kadıköy İskelesi önünde eylem düzenledi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu adına konuşan Aydan Adanır Usta, "Depremin ilk günlerinden bu yana yaşanan yıkımın büyüklüğünü toplumdan saklamaya ve her şeyin kontrol altında olduğu algısını yaratmaya çalışan iktidar, bu tutumunu Hatay'da film stüdyolarını aratmayacak törenlerle sürdürmektedir" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan, 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Kadıköy İskelesi önünde eylem yapıldı. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin düzenlediği eylemde, "Deprem değil, rantçı düzen öldürdü" yazılı pankart açılarak "Depremi unutma, unutturma", "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" ve "Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek" sloganları atıldı.

Açılış konuşması yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, "Bu çürük binalara, müteahhitlerin bizim için yaptığı bu mezarlara, bu tabutlara halkı sokmasınlar diye ısrarla, kararlılıkla bilimsel gerçeklerin arkasından yürümeye devam edeceğiz. Baskı, şiddet ne kadar devam ederse etsin, bir tek kişi kalsak bile bu safları asla terk etmeyeceğiz ve haykırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hatay'da elektrik, doğal gaz ve altyapı sorunları çözülmedi"

Hazırlanan ortak açıklamayı TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu adına Aydan Adanır Usta okudu. Emek ve meslek örgütleri olarak afetlere hazırlık ve kriz yönetimi süreçlerinde bilime, tekniğe ve kamusal planlamaya dayalı bir yaklaşımın zorunlu olduğunu defalarca dile getirdiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Şehirlerimizin ve yapı stokunun depreme hazır olmaması, etkin ve bütüncül bir acil durum yönetim sisteminin kurulmaması, bir doğa olayının büyük bir toplumsal felakete dönüşmesine neden oldu. Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen hem afet öncesi risk azaltma hem de afet sonrası iyileştirme süreçlerinde gerekli adımların yeterli ölçüde atılmadığını görüyoruz. Yeniden yapılaşma sürecindeki planlama ve uygulama sorunları, bölgedeki yurttaşlarımızın yaşadığı güçlükleri artırmaktadır. Depremin ilk günlerinden bu yana yaşanan yıkımın büyüklüğünü toplumdan saklamaya ve her şeyin kontrol altında olduğu algısını yaratmaya çalışan iktidar, bu tutumunu Hatay'da film stüdyolarını aratmayacak törenlerle sürdürmektedir. En ağır yıkımı yaşayan illerden Hatay'da elektrik, doğal gaz ve altyapı sorunları çözülemezken aceleyle yapılan çamurlu yollar, eksikleri giderilmeyen TOKİ konutları ve kalıcı çözümlerin yokluğu bu tabloyu bir kez daha açığa çıkarmaktadır."

"Bölgede hala ciddi sorunlar var"

Deprem bölgesinde barınma, beslenme, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlara erişimde hala ciddi sorunlar vardır. Binlerce yurttaşımız konteyner alanlarda yaşamını sürdürmektedir. Hak sahibi olduğu konutlara maliyetler nedeniyle erişemeyen depremzedeler bulunmaktadır. Bir yıl içinde tamamlanacağı belirtilen kalıcı konutların önemli bir bölümü hala teslim edilmemiştir. 6 Şubat depremleri, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini ve bilimsel, kamusal, denetlenebilir bir hazırlık sisteminin zorunluluğunu bir kez daha göstermiştir. Göstermelik adımlar ve kısa vadeli uygulamalar toplumun güvenliğini sağlamaya yetmez. Bilimsel planlama, şeffaf denetim ve kamusal sorumluluk esastır. Daha fazla rant uğruna insan yaşamını ve bilimsel gerçekleri geri plana iten anlayış terk edilmelidir. Aklı, bilimi, planlamayı ve denetimi dışlayan yönetim yaklaşımı ülkemizin geleceği açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır. Kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Toplumun güvenliği için kamusal, bilimsel ve planlı bir afet politikasının hayata geçirilmesi çağrımızı yineliyoruz. Tüm yurttaşlarımızı doğayı, kenti ve yaşamı önceleyen bir anlayış etrafında ortak sorumluluk almaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Politika, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Unutulanlar: 6 Şubat Eylemi - Son Dakika

SON DAKİKA: Depremde Unutulanlar: 6 Şubat Eylemi - Son Dakika
