Depremde vefat edenler için Kur'anı Kerim okundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde vefat edenler için Kur'anı Kerim okundu - Son Dakika

Depremde vefat edenler için Kur'anı Kerim okundu

6 saat önce

Kerim okunarak dualar edildi.

Depremde vefat edenler için Kur'anı Kerim okundu, System.String[]

ı Kerim okunarak dualar edildi.

İslahiye Merkez Dervişiye Camii'nde İslahiye Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü ve İslahiye Belediyesi tarafından organize edilen programda Nurdağı Müftüsü Mehmet Emin Okuyucu, Gaziantep İl Müftülüğüne bağlı Gaziantep Emine Konukoğlu Müezzini Kasım Kahraman, Gaziantep Abdulkadir Konukoğlu Camii İmam Hatibi Abdulkadir Kestane, Gaziantep Servi Erdemoğlu Camii İmam Hatibi Bilal Yılmaz ve İbrahim Erpamukçu Cami İmam Hatibi Abdurrahman Zorlu Kur'anı Kerim okudu. Programa çok sayıda vatandaş katıldı. Program, İslahiye Müftü vekili Mehmet Emin Okuyucu tarafından yapılan dua ile son buldu.

Cami çıkışında hayırsever tarafından lokum dağıtıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
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